Mais de 140 operacionais e seis meios aéreos combatem fogo na Serra de Montejunto

Cadaval, Lisboa, 03 ago 2023 (Lusa)- Um incêndio, que lavra desde as 14:30 junto da Serra do Montejunto, no Cadaval, estava a ser combatido por seis meios aéreos e mais de 140 operacionais pelas 17:00, disse fonte do Sub-comando de Operações de Socorro do Oeste.