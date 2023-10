Mais de 130 ocorrências registadas entre as 22:00 e as 07:00 devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou entre as 22:00 de quinta-feira e as 07:00 de hoje 131 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria em Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas nem danos avultados.