A mesma fonte adiantou à Lusa que no sábado e no domingo foram vacinados cerca de 131 mil jovens dos 12 aos 15 anos, dos quais mais de 127 mil receberam as segundas doses, e que cerca de 23 mil não concluíram a sua vacinação por terem faltado ao agendamento.

"Durante este fim de semana, cerca de 23 mil jovens faltaram à segunda dose. À semelhança do ocorrido na semana passada, estima-se que a grande maioria destes jovens seja vacinada ao longo da presente semana, na modalidade "casa aberta", referiu a estrutura que coordena a logística da vacinação.

O último relatório da vacinação da Direção-Geral da Saúde, divulgado no dia 07, indicava que mais de 156 mil jovens entre os 12 e os 17 anos já tinham a vacinação completa (25%) e que mais de 504 mil (81%) tinham recebido a primeira dose.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.861 pessoas e foram contabilizados 1.055.584 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

