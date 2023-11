As autoridades espanholas acompanharam as duas embarcações até ao cais de La Restinga, na ilha de El Hierro.

No primeiro resgate, o navio Salvamar Adhara foi encarregado de acompanhar 64 migrantes - 60 homens, três mulheres e um bebé - que viajavam numa embarcação que foi localizada no início da madrugada de hoje, quando navegava a 11 quilómetros a sul de El Hierro, informou hoje à agência de notícias EFE um porta-voz do Resgate Marítimo espanhol.

O mesmo navio e o barco-patrulha Río Segura da Guarda Civil acompanharam, horas depois, uma segunda embarcação, que foi levada para o mesmo cais, em El Hierro.

Na embarcação estavam 58 homens subsaarianos que se encontravam a 15 quilómetros a sul de El Hierro, afirmaram as mesmas fontes.

CSR // SB

Lusa/Fim