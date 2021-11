Segundo o relatório diário da DGS, relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 104.396 inoculações de vacinas contra a covid-19 - que incluem o esquema primário de vacinação completa e a dose de reforço - e contra a gripe.

Com a vacinação primária completa contra o SARS-CoV-2 estão agora 8.577.814 pessoas, mais 3.112 nas últimas 24 horas, enquanto a terceira dose já foi administrada a um total de 1.220.663 pessoas, mais 59.136 do que no dia anterior.

Receberam esta dose de reforço cerca de 505 mil idosos com 80 ou mais anos, perto de 390 mil da faixa entre os 70 e 79 anos e mais de 142 mil do grupo etário entre os 65 e os 69 anos.

Em relação à gripe, os dados da DGS indicam que já foram vacinadas 1.913.731 pessoas, 42.148 das quais receberam a vacina nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 13 casos desta nova estirpe em Portugal.

PC//RBF

Lusa/Fim