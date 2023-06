A zona fronteiriça de Sila, onde está a maior parte dos refugiados, pode ter as estradas inundadas bem como os leitos agora secos dos rios, o que tornaria a região "inacessível" e os refugiados e as comunidades de acolhimento "completamente isoladas e excluídas".

A MSF já denunciou que as condições atuais já são de si inadequadas, especialmente no que se refere ao acesso a água potável e higiene e que as ajudas "estão a ficar escassas".

O Chade, um país de escassos recursos, confronta-se com níveis de desnutrição, que se vão agravar devido a dificuldade "ganhar a vida" na estação das chuvas, à "subida dos preços" dos alimentos e outros produtos básicos e a "surtos recorrentes" de doenças.

"Estamos a viver uma crise a seguir a outra. Cada vez que se intensifica o conflito no Sudão chegam mais pessoas, e espera-se que mais venham para o Chade se os combates não pararem. Em contexto já por si com mau atendimento e sem recursos, as contínuas chegadas desde o Sudão representam uma carga para os recursos limitados e insuficientes do país e podem agravar as necessidades humanitárias existentes, tanto dos refugiados sudaneses como da comunidade de acolhimento", disse a coordenadora dos MSF no Chade, Van der Schoot.

