Em comunicado, a 'Premier League' explicou que estes positivos surgiram entre os 15.186 testes "administrados a jogadores e equipas técnicas".

Os 103 casos são o valor mais alto desde o início da pandemia e seguem uma tendência crescente, aumentando dos 90 que tinham sido registados na semana anterior.

O calendário do desporto inglês tem sido afetado pelos novos casos desde o início do mês, também devido ao surgimento da variante Ómicron, com 15 jogos adiados, três deles no tradicional 'Boxing Day', em 26 de dezembro.

Os adiamentos também se multiplicaram pelas divisões inferiores e pelo futebol escocês, numa altura em que, pelo menos na 'Premier League', os decisores preferem continuar com a temporada como planeado.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.890 pessoas e foram contabilizados 1.286.119 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

SIF // VR

Lusa/fim