De acordo com o relatório de vacinação hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas foram feitas 90.056 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe.

Com a vacinação primária completa contra a covid-19 a DGS indica que estão vacinadas 8.614.234 pessoas (mais 4.102).

Contra a gripe, depois de mais 21.448 pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, atinge-se agora um total de 2.176.586, segundo dados da DGS.

Receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19 544.372 idosos com 80 ou mais anos, 639.275 pessoas da faixa entre os 70 e 79 anos e mais 318.241 do grupo entre os 65 e os 69 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.626 pessoas e foram contabilizados 1.185.036 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

