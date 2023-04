Mais de 1.600 cidadãos da UE retirados do Sudão -- Comissão

Mais de 1.600 cidadãos dos Estados-membros da União Europeia (UE) saíram do Sudão desde o início do conflito entre as Forças Armadas daquele país e o grupo paramilitar Forças de Ação Rápida, anunciou hoje a Comissão.