Entre 2019 e setembro de 2023, o Comando Distrital de Aveiro da PSP, que abrange as cidades de Aveiro, Espinho, Ovar, Santa Maria da Feira e São João da Madeira, registou 1.542 participações de crimes de violência doméstica, tendo sido efetuadas 43 detenções, a maior parte das quais por mandado de autoridade judiciária.

Os números foram avançados pela comandante distrital, Virgínia Cruz, durante a cerimónia de inauguração da sala de apoio à vítima, que foi criada no edifício da Divisão Policial de Aveiro.

O ano com o maior número de participações foi 2019, quando ocorreram 365. Seguem-se os anos de 2022 (345), 2021 (312) e 2020 (299). Até ao passado mês de setembro, foram registadas 221 participações, o que, segundo a comandante distrital, revela "uma tendência decrescente deste tipo de crime".

"A violência doméstica aparecia sempre no top 5 como primeiro ou segundo crime mais denunciado na área do comando de Aveiro e agora desceu de nível, e terá sido no mês passado o quarto ou quinto crime mais participado no comando", assinalou a responsável.

Virgínia Cruz referiu ainda que destas participações resultaram 1.636 avaliações de risco, a maior parte das quais de risco baixo e de risco médio, adiantando que, apesar de já começarem a aparecer vítimas homens, "a maior parte das vítimas são mulheres".

Apesar da redução das participações dos crimes de violência doméstica, Virgínia Cruz considerou que ainda é preciso "investir muito" na prevenção deste fenómeno e nas respostas, para que a vítima possa ser reabilitada.

Na área da investigação criminal, em 2023, o Comando Distrital da PSP de Aveiro tem 364 inquéritos iniciados por violência doméstica, 379 inquéritos concluídos e 116 pendentes.

"Isso faz-se à conta de muitos poucos polícias", disse Virgínia Cruz, naquele que considerou ser o seu último ato oficial como comandante distrital da PSP de Aveiro, agradecendo todo o esforço que tem sido feito pelos agentes, que muitas vezes fazem "das tripas coração" para cumprir a sua missão.

A superintendente Virgínia Cruz, que viu este ano renovada a sua comissão de serviço à frente do Comando Distrital por um novo período de três anos, vai a partir de segunda-feira assumir novas funções na PSP, não tendo sido ainda anunciado o seu sucessor.

