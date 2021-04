De acordo com o relatório semanal da DGS sobre a vacinação, 1.588.315 portugueses já foram vacinados com a primeira dose, 252.568 dos quais na última semana, o que representa 15% da população.

Com a vacinação completa estão agora 632.242 pessoas, 52.028 das quais receberam a segunda dose na última semana.

Por grupos etários, 90% dos idosos com mais de 80 anos (606.919 pessoas) já foram vacinados com a primeira dose da vacina e 51% (344.738) já têm a vacinação completa contra o vírus SARS-CoV-2.

O segundo grupo mais vacinado é o das pessoas entre os 65 e os 79 anos, com 27% (436.576) já com a primeira dose, percentagem que baixa para apenas 3% no que se refere à toma das duas doses (56.003).

Segundo a DGS, 12% das pessoas da faixa etária entre 50 e os 64 anos (267.454) também já receberam a primeira dose e 4% dos portugueses deste escalão etário (83.574) receberam as duas tomas previstas na vacinação.

Por regiões, os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar o número de vacinas administradas, com um total de 722.267, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (711.939), o Centro (464.527), o Alentejo (141.935), o Algarve (82.073), a Madeira (60.014) e os Açores (35.243).

No que se refere à cobertura vacinal, 10% da população do Alentejo já tem a vacinação completa, seguindo-se o Centro (9%), a Madeira (7%) e o Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve e os Açores, todas com 5%.

Desde o início da vacinação, em 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu um total de 2.684.460 vacinas, tendo distribuído pelos postos de vacinação do país 2.360.167 doses.

Para a segunda fase do plano de vacinação, Portugal deve receber neste segundo trimestre perto de nove milhões de vacinas, distribuídas por 4.137.503 doses da Pfizer, 794.968 doses da Moderna, 1.600.000 doses da AstraZeneca, 1.248.828 doses da Janssen, 733.333 doses CureVac e 349.662 doses da Novavax.

A DGS e `task force´ que coordena a vacinação indicaram que quinta-feira devem chegar a Portugal as primeiras 31.200 vacinas de toma única da Janssen (Johnson & Johnson), estando previsto até ao final de abril que sejam entregues um total de 86.400 doses desta farmacêutica.

Este calendário poderá, no entanto, ser comprometido pelo anúncio feito hoje pela Johnson & Johnson de que tomou a decisão de "atrasar a distribuição" da sua vacina contra a covid-19 na Europa, após as autoridades norte-americanas terem recomendado "uma pausa" no seu uso nos EUA.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.923 pessoas dos 828.173 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

PC // JMR

Lusa/Fim