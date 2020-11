Mais de 61.585.860 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2 foram diagnosticados oficialmente no mesmo período e em todo o mundo, dos quais pelo menos 39.186.100 pessoas são hoje consideradas recuperadas da doença.

A agência adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, dado que alguns países apenas testam os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de despistagem.

Nas últimas 24 horas, foram registados 11.271 novos óbitos e 633.683 novos casos em todo o mundo, adianta a AFP.

Os países que contabilizaram mais mortes no último dia foram, de acordo com os respetivos balanços, os Estados Unidos da América (EUA) com 1.410 óbitos, a França (957), um número que inclui 564 novas mortes em lares e estabelecimentos médico-sociais) e Itália (827).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de casos, com um total de 264.866 mortes entre 13.092.661 casos, de acordo com a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

Ainda nos EUA, pelo menos 4.947.446 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 171.971 óbitos em 6.238.093 casos, a Índia com 136.200 mortos (9.351.109 casos), o México com 104.873 mortos (1.090.675 casos) e o Reino Unido com 57.551 mortos (1.589.301 casos).

Também entre os países mais atingidos pela pandemia estão a Bélgica, que regista mais mortos em relação à sua população, com 141 mortes por 100.000 habitantes, seguindo-se o Peru (109), a Espanha (96) e a Itália (89).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) declarou oficialmente um total de 86.501 casos (seis novos nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortes e 81.582 recuperações.

Por regiões, a América Latina e as Caraíbas totalizavam até hoje (12:00 de Lisboa) 444.036 óbitos em 12.825.611 casos, a Europa 401.516 mortes (17.634.090 casos), os Estados Unidos e Canadá 276.722 mortes (13.448.905 casos), a Ásia 192.616 mortes (12.237.667 casos), o Médio Oriente 77.344 mortes (3.271.732 casos), África 51.251 mortes (2.137.588 casos) e Oceânia 941 mortes (30.271 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde.

A AFP ressalva que devido a correções feitas pelas autoridades ou à publicação tardia dos dados, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

