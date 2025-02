Desde a implantação do ensino em línguas nativas em 2003, Moçambique passou de 700 alunos e 14 professores para 1.345.465 alunos e 16.908 professores em 2024, refere-se num documento do ministério consultado hoje pela Lusa.

Segundo o documento, atualmente, 21.027 turmas lecionam em línguas maternas no país, o que contribui para a melhoria na aprendizagem.

A ministra da Educação e Cultura de Moçambique, Samaria Tovela, lançou, no âmbito das comemorações do dia da Língua Materna (21 de fevereiro), o Plano de Ação para o Fortalecimento da Transição da L1 (primeira língua) para L2 (segunda língua), para permitir, entre outros, que todas as crianças em idade escolar tenham acesso à educação, independentemente da língua, região, religião, género, de acordo com o princípio da inclusão que o setor apregoa", acrescenta-se no documento.

Moçambique tem mais de 20 línguas maternas e, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, apenas 17% dos moçambicanos falam português como primeira língua.

