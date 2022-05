"Do total de pessoas que estavam desempregadas no quarto trimestre" do ano passado, "54,0% (178,7 mil) permaneceram neste estado" nos primeiros três meses de 2022 e "25,6% (84,7 mil) transitaram para o emprego", de acordo com as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho do primeiro trimestre.

Mais de um quinto (20,4%), ou 67,3 mil, "transitaram para a inatividade", de acordo com o INE.

"Aproximadamente um em cada três desempregados de curta duração (33,4%; 57,5 mil) e uma em cada nove pessoas pertencentes à 'força de trabalho potencial' (11,4%; 17,9 mil) no quarto trimestre de 2021 transitaram para o emprego no primeiro trimestre de 2022", lê-se no documento.

Em igual período, "transitaram para um trabalho por conta de outrem 9,6% (69,8 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta própria no trimestre anterior".

A percentagem das pessoas que tinham um trabalho por conta de outrem e que transitaram para um trabalho por conta própria "manteve-se em 1,9% pelo terceiro trimestre consecutivo (76,1 mil)", adianta a INE.

Do total de trabalhadores por conta de outrem que no último trimestre do ano passado tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato, "22,0% (146,3 mil) passaram a ter um contrato sem termo no primeiro trimestre de 2022".

