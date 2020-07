Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram e confirmaram casos positivos de covid-19 nas ilhas de Santiago, Sal e São Nicolau.

Referente à ilha de Santiago, foram processadas 122 amostras da Praia (17 positivos), 33 amostras de Santa Cruz (04), 146 amostras de Santa Catarina (14), 40 amostras do Tarrafal (07) e 54 amostras da Ribeira Grande (01).

Das 173 amostras analisadas da ilha do Sal, 29 deram resultado positivo para covid-19, e das 47 amostras da ilha de São Nicolau, três deram positivo.

As duas amostras analisadas da ilha de São Vicente deram resultado negativo, de acordo com o mesmo comunicado.

Com este registo, elevam-se a 1.698 casos acumulados de covid-19 em Cabo Verde desde 19 de março, com 19 óbitos e 732 dados como recuperados.

A Praia, na ilha de Santiago, com um total acumulado de mil casos (1.292 no total da ilha de Santiago), e a ilha do Sal, com 318 casos, todos desde 01 de junho, são os principais focos da doença no arquipélago.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 565 mil mortos e infetou mais de 12,74 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência AFP.

