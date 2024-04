A informação consta de um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde do governo ainda em exercício, segundo o qual o "Governo consolida (deste modo) a reforma dos cuidados de saúde primários ao prosseguir a generalização da transição para o modelo B de todas as USF".

No início do ano, "as 222 USF que reuniam todos os critérios tinham já passado a ser remuneradas de acordo com o desempenho" das equipas, refere o Ministério.

Com estas, o SNS fica com um total de 632 USF-B, "um marco histórico na reforma dos Cuidados de Saúde Primários iniciada em 2006", adianta o comunicado.

As USF estão distribuídas por 168 concelhos de Portugal continental (mais 14), sendo que as "novas 62 unidades irão dar médico a mais de 100 mil utentes e terão impacto remuneratório em 974 profissionais (médicos, enfermeiros e assistentes técnicos)".

PAL // JMR

Lusa/fim