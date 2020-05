Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que o Laboratório de Virologia analisou 86 amostras, das quais 27 deram resultado positivo, e todas na cidade da Praia, ilha de Santiago.

Outras três amostras deram resultado positivo, mas são de doentes em isolamento, segundo a nota, assinada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Com esses novos casos, a cidade da Praia reforçou o seu estatuto de principal foco da doença no país, agora com 156 casos acumulados, um doente recuperado e uma morte.

No total, Cabo Verde conta 218 casos acumulados de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (159), Boa Vista (56) e São Vicente (03), e 38 considerados recuperados.

Em todo o país, duas pessoas acabaram por morrer, na Praia e na Boa Vista, e dois turistas estrangeiros, também infetados, regressaram aos países de origem, totalizando por isso 176 casos ativos em Cabo Verde.

Destaque ainda para a ilha da Boa Vista, onde foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 no arquipélago, a 19 de março, mas que não regista nenhum caso positivo há 11 dias, tendo neste momento apenas 19 doentes ativos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // JH

Lusa/Fim