Desde 09 de novembro de 2020, em que foram reportadas 247 infeções, que os números de novos casos não eram tão elevados, embora desde a semana passada se tenham verificado três dias com mais de 200 infetados.

Os novos casos foram notificados em Luanda (218), Huambo (6), Benguela (2), Namibe (2), Bengo (2), Huíla (1) e Malanje (1), com idades entre 7 meses e 87 anos, sendo 121 do sexo masculino e 111 do sexo feminino.

Foram também reportados quatro óbitos (angolanos, entre 48 e 84 anos) e 53 pessoas recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 2.766 amostras por RT-PCR num cumulativo de 494.164 testes.

Angola soma 25.942 casos, dos quais 587 óbitos, 23.241 recuperados da doença, 2.014 ativos e 168 doentes internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.122.150 mortos no mundo, resultantes de mais de 147,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

