O número de óbitos voltou hoje a aumentar, depois dos 22 registados no sábado, e é o maior desde 09 de março deste ano, dia em que morreram 30 pessoas infetadas com o vírus SARS-Cov-2.

Segundo a DGS, também aumentou hoje o número de pessoas internadas com a doença nas últimas 24 horas: são hoje 911 (mais 32 do que no sábado) e 34 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.244), seguindo-se a região Norte (1.068), o Centro (941), o Algarve (265) e o Alentejo (128).

Das 23 mortes, sete ocorreram na região Centro, cinco no Norte, cinco no Algarve, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas na Madeira e uma no Alentejo.

