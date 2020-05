Em atualização no página oficial do Governo (www.covid19.cv), Cabo Verde somou mais 19 casos positivos aos 270 que tinha até agora, passando a ter um acumulado de 289.

Todos os novos casos foram registados na cidade da Praia, o foco principal da doença, agora totalizando 226 casos, sendo 10 recuperados, um óbito e 215 casos ativos.

No total, a ilha de Santiago conta com 230 casos acumulados de covid-19, com os restantes quatro nos municípios de São Domingos (02) e Tarrafal (02).

Boa Vista, com 56, e São Vicente (03, todos recuperados) são as outras duas ilhas que registaram até agora casos positivos do novo coronavírus em Cabo Verde.

Do total de 289 casos, 61 doentes recuperaram até agora, o maior número (47) na Boa Vista, ilha que diagnosticou o primeiro caso da doença no arquipélago, em 19 de março, mas que não regista qualquer caso desde 27 de abril e tem apenas seis doentes ativos.

A ilha da Boa Vista registou igualmente um óbito e dois doentes foram transferidos para os seus países de origem, com o país a totalizar 224 doentes ativos.

Cabo Verde cumpre até às 24:00 de 14 de maio o terceiro período de estado de emergência, apenas em vigor nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, devendo ainda hoje o Presidente da República anunciar se será ou não prorrogado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim