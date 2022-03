Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, hoje estão internadas 1.174 pessoas, menos 51 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão agora 72 doentes, menos seis do que no dia anterior, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos aumentou hoje para 478.344, mais 3.176 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 11.400 pessoas, para um total de 2.867.858 desde o início da pandemia.

APN // ZO

Lusa/Fim