Para hoje, está agendada na Assembleia da República, a partir das 15:00, uma sessão evocativa do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu na sexta-feira aos 81 anos.

O secretário-geral do PS entra na campanha eleitoral oficial num comício à noite com os candidatos socialistas em Coimbra, mas antes, na qualidade de primeiro-ministro, António Costa estará também presente na sessão evocativa.

O presidente do PSD, Rui Rio, que não estará na sessão evocativa, vai começar o dia em Aguiar da Beira (distrito da Guarda), com um contacto com a população e visita ao comércio local, seguindo depois para Figueira de Castelo Rodrigo, para uma iniciativa semelhante e uma passagem pela adega cooperativa.

Ao final da tarde o líder social-democrata vai estar em Castelo Branco para mais uma iniciativa junto da população local.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, fará uma viagem de comboio entre Vila Franca de Xira e Lisboa, juntamente com o candidato à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

À tarde, depois de marcar presença na sessão evocativa do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, Catarina Martins visita uma escola na Amadora, com a candidata àquele município.

O secretário-geral do PCP vai acompanhar os candidatos da CDU em Palmela (distrito de Setúbal) na visita a uma escola básica no Pinhal Novo de manhã.

Já à tarde, depois de marcar presença no parlamento, Jerónimo de Sousa vai estar em Avis (distrito de Portalegre) para uma sessão pública com o tema "Em defesa da água pública".

O presidente do CDS-PP, que não é deputado, continua pelos Açores e tem apenas uma iniciativa prevista para hoje.

Francisco Rodrigues dos Santos vai ter um contacto com a população de manhã em Velas, na ilha de São Jorge.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, começa o dia em Mafra (distrito de Lisboa) com uma visita à Associação para Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas.

Ainda de manhã, vai visitar o centro de recolha oficial de animais daquele município e à tarde vai também participar na sessão plenária, no parlamento.

Mais a norte, no distrito de Braga, o presidente do Chega, André Ventura (que pediu suspensão do mandato de deputado) participa num comício em Braga pela hora de almoço, seguindo depois para Barcelos, onde está prevista uma arruada.

À noite, estará em Vila Nova de Famalicão para um jantar/comício.

João Cotrim Figueiredo, o líder da Iniciativa Liberal, começa o dia na margem sul do rio Tejo, no Seixal (distrito de Setúbal), onde vai embarcar para Lisboa com os candidatos aos dois municípios, seguido de um "breve passeio" no Cais do Sodré.

À tarde, depois de estar na Assembleia da República, continua por Lisboa onde vai ter uma iniciativa entre a Praça de Londres e a Avenida Almirante Reis, e o dia termina na Amadora com um jantar de campanha com os candidatos locais.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro começou na terça-feira e prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

FM // SF

Lusa/Fim