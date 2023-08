De acordo com o relatório sobre os Indicadores Prudenciais e Económico-Financeiros divulgado hoje pelo Banco de Moçambique, o Banco Nacional de Investimento (BNI) -- que integra a lista do banco central de instituições com menos de mil clientes - fechou o segundo trimestre deste ano com um rácio de crédito em incumprimento (NPL) de 60,45% do total concedido (48,44% no trimestre anterior) e um rácio de cobertura de NPL de 13,03%.

Entre os cerca de 15 bancos comerciais da listagem do banco central segue-se o Moza Banco, quinto maior banco do país, intervencionado em 2016 após o colapso do acionista português BES e atualmente participado em 3,54% pelo Novo Banco, com um rácio de NPL de 26,53% (20,12% no trimestre anterior), mas um rácio de cobertura de 87,29%.

No relatório de estabilidade financeira de 2022, divulgado em junho passado, o Banco de Moçambique refere que o setor bancário "manteve-se sólido e resiliente" naquele período, "com crescimento de resultados e níveis adequados de capitalização e liquidez".

"Entretanto, no que concerne à qualidade do ativo, o índice de crédito em incumprimento situou-se em 8,97%, acima do 'benchmark' aceitável de 5,0%", lê-se.

Da lista divulgada pelo banco central, apenas o First Capital Bank (FCB), Ecobank e Standard Bank apresentam um rácio de NPL inferior ao recomendado, respetivamente de 0,43% (rácio de cobertura de 55,96%), de 0,66% (rácio de cobertura de 15,29%) e de 2,40% (rácio de cobertura de 57,55%).

Os dois maiores bancos do país, Millennium BIM (Banco Internacional de Moçambique, detido em 66,69% pelo português BCP) e Banco Comercial e de Investimento (BCI, liderado pelos portugueses Caixa Geral de Depósitos e BPI), apresentaram respetivamente rácios de NPL de 11,19% e 13,13% no segundo trimestre, e rácios de cobertura desse crédito em incumprimento de 96,37% e 41,52%.

Segundo dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.

