Estas posições foram transmitidas por António Costa na parte final do seu discurso, no Palácio Nacional da Ajuda, após ter sido empossado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no cargo de primeiro-ministro do XXIII Governo Constitucional.

"A maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. Os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram estabilidade até outubro de 2026. Estabilidade não é sinónimo de imobilismo, é sim, exigência de ambição e oportunidade de concretização", declarou o líder do executivo.

