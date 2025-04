O apelo surge após dez dias de contestação no país, desencadeada pela detenção do presidente da Câmara de Istambul.

"Em novembro, o mais tardar, vem enfrentar o nosso candidato", declarou Özgür Özel, o presidente do CHP (Partido Repúblicano do Povo, social democrata), dirigindo-se ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante o congresso extraordinário do partido, em Ancara.

"Convidamos-te a enfrentar uma vez mais a vontade do povo, porque disso resultará a maior moção de censura da história", prosseguiu. "Desafiamos-te. Queremos o nosso candidato ao nosso lado e a nossa urna à nossa frente".

"Se tiveres coragem, virás", acrescentou Özgür Özel, no mesmo registo.

Denunciando um "golpe de Estado", o CHP levou dezenas de milhares de pessoas às ruas de Istambul e de muitas outras cidades do país nos dias que se seguiram à detenção, a 19 de março, do presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, investido depois como candidato do partido às próximas eleições presidenciais.

O CHP ficou em primeiro lugar nas eleições municipais em março de 2024, com 37,8% dos votos em todo o país, conquistando, além de metrópoles como Istambul e Ancara, bastiões do AKP, partido do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

AH // MAG

Lusa/fim