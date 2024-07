O fogo, apelidado de "Park Fire", queimou cerca de 67 mil hectares no norte da Califórnia, no sopé da Sierra Nevada, perto da cidade de Chico, a norte da capital, Sacramento.

Embora os bombeiros tenham conseguido conter 3% das chamas, os esforços foram novamente reduzidos a zero, de acordo com a última atualização do Departamento de Proteção contra Incêndios da Califórnia, conhecido como Cal Fire.

Foram emitidas ordens de evacuação para partes dos condados de Butte e Tehama e duas pessoas feridas pelas chamas.

O xerife do condado de Butte, Kory Honea, referiu à estação CBS que as chamas estão a crescer em direções diferentes dependendo da direção que o vento sopra, pelo que o fogo está fora de controlo.

A maior preocupação das autoridades são as condições meteorológicas, que apresentam rajadas de vento e muito pouca humidade.

As autoridades detiveram Ronnie Dean Stout II, de 42 anos, depois de testemunhas terem relatado ter visto um homem empurrar um carro em chamas para uma ravina na tarde de quarta-feira, provocando o incêndio.

O incidente tornou-se o maior da temporada de 2024 na Califórnia, que conta atualmente com vinte incêndios ativos.

O chamado 'Estado Dourado' não é o único da Costa Oeste dos EUA que está a lidar com incêndios, uma vez que Oregon e Washington reportaram, em conjunto, mais de 40 incêndios que queimaram mais de 400.000 hectares.

