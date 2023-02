Maior barragem moçambicana aumenta descargas e risco de cheias no centro

A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) aumentou o volume de descargas da albufeira moçambicana, colocando zonas baixas de 10 distritos da bacia do rio Zambeze (centro do país) em risco de inundações, anunciaram hoje as autoridades.