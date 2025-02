Margarida Blasco participa nesta reunião na capital da Tunísia, Tunes, a convite do secretário-geral do Conselho Árabe dos ministros do Interior, Mohammed Bin Ali Koman, refere o Ministério da Administração Interna (MAI), em comunicado.

Segundo o MAI, o convite é um "reconhecimento e apoio ao trabalho que Portugal tem vindo a desenvolver em prol do estabelecimento de um diálogo mais estratégico e estruturado entre os países da União Europeia e os países do Norte de África e do Médio Oriente ao nível da segurança e da cooperação policial".

O MAI indica ainda que é a primeira vez que um membro de um Governo de um país não árabe recebe este convite, considerando o ministério que "é testemunho do papel central que Portugal tem assumido no estabelecimento de pontes numa área de fundamental cooperação internacional, que é a segurança".

CMP // ZO

Lusa/fim