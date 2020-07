"O apelo que faço é aos cidadãos adeptos [para] que percebam que o tempo é um tempo especial e que a melhor forma de assinalar será com alegria. O campeonato, como dizia o treinador do FC Porto, ainda não terminou e não me cabe fazer especulações, mas reconheço as probabilidades muito elevadas de concretização", referiu Eduardo Cabrita.

Ainda assim, o ministro, que falava à margem da ação de destruição de armas, que decorreu na Maia, instou os adeptos a, à semelhança do que fizeram na noite de São João, mostrarem o seu "elevadíssimo civismo".

"A cidade do Porto e os seus cidadãos mostraram no São João o seu ato de civismo da forma como perceberam que era necessário adequar a estes tempos o grande dia da cidade. Estou certo, e o apelo que faço é [para] que apliquem o mesmo princípio em próximas celebrações", reiterou.

Questionado pelos jornalistas sobre o plano de intervenção a aplicar nesse dia, Eduardo Cabrita afirmou que "a responsabilidade está nas mãos de todos", assegurando que as forças de segurança e as autoridades de saúde pública "tomarão as medidas preventivas adequadas".

Com o empate (1-1) do Benfica frente ao Famalicão na noite de quinta-feira, em jogo da 31.ª ronda, os 'dragões' precisam apenas de um ponto nas três jornadas que faltam da I Liga de futebol para garantirem o título, já que têm oito pontos de avanço na tabela e vantagem no confronto direto com as 'águias'.

O governante acompanhou hoje a ação de destruição de 17.183 armas, número que eleva para cerca de 200 mil o número de armas destruídas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) desde 2014.

As armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no decorrer de processos-crime, processos de contraordenação ou entregas voluntárias.

A ação, que decorreu no âmbito do Dia Internacional de Destruição de Armas, foi organizada pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP.

A acompanhar o ministro, esteve o diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, e o diretor do Departamento de Armas e Explosivos, Pedro Moura.

SPYC // AMG

Lusa/Fim