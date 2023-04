"Vocês tem visto o que o ministério tem vindo a fazer, julgo até que nunca foi tão visível (...). Esse trabalho vai continuar e posso garantir que vai intensificar-se", afirmou José Luís Carneiro, em Valongo, à margem do dia municipal da Proteção Civil.

Segundo referiu, o combate ao tráfico droga naquela zona da cidade do Porto "é um trabalho que tem que ser articulado ao nível das várias forças policiais" mas que por si só não resolve a questão.

"As intervenções policiais não resolvem estruturalmente o problema do consumo de droga porque resolver estruturalmente o consumo de droga exige uma intervenção integrada e, também aí, estamos a procurar trabalhar com a Câmara Municipal do Porto e outras autarquias do país", disse.

José Luis Carneiro lembrou ainda alguns dos números já conhecidos sobre o combate ao tráfico na Pasteleira e o resultado de uma megaoperação que teve lugar na semana passada.

"No ano passado tivemos mais de 1700 missões de patrulhamento especificamente nessa zona da cidade do porto, mais de 350 detenções, entre janeiro e fevereiro tínhamos mais de 70 detenções e houve agora uma megaoperação com efeitos de desestruturação de uma rede altamente organizada de criminalidade associada ao tráfico de droga", apontou.

