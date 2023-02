Aludindo às zonas da Pasteleira e de Pinheiro Torres, no Porto, José Luís Carneiro, indicou que em 2022 "foram realizadas cerca de 2.000 ações de patrulha e ações preventivas de investigação criminal por parte da PSP" e foram efetuadas "400 detenções".

À chegada a uma reunião da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, em Évora, o ministro foi questionado pelos jornalistas por o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o ter instado a assumir "competências" para resolver o problema do consumo e tráfico de estupefacientes na cidade, e a "não esconder debaixo do tapete" esta matéria.

José Luís Carneiro respondeu que "em tudo o que é tráfico [de droga], o combate tem que ser feito sem tréguas e esse é o combate que tem vindo a ser feito" no Porto, quer pela PSP, quer pela Polícia Judiciária (PJ).

"Aquilo que é da dimensão policial tem vindo a ser assumido na plenitude", afiançou, manifestando a sua confiança nas forças de segurança e na PJ.

Mas "as questões da toxicodependência exigem respostas mais estruturadas, de médio e longo prazo", alertou, lembrando que foi por isso que em 2016 foi estabelecido o Contrato Local de Segurança (CLS) com a Câmara do Porto.

"Esse CLS incidia nomeadamente sobre aquela zona da cidade. É preciso compreender porque é que esse contrato de local de segurança deixou de ter eficácia", afirmou José Luís Carneiro.

O ministro disse também já ter transmitido a Rui Moreira "e a outros autarcas" a disponibilidade do Governo para "relançar os CLS que foram constituídos em 2016 e que, por algum motivo, deixaram de estar ativos".

As respostas nesta área da toxicodependência requerem o envolvimento de serviços de diversas áreas e em diferentes esferas de atuação, defendeu.

"Exigem, desde logo, respostas em termos de cuidados de saúde pública, ao nível da segurança social, medidas relativas ao combate à pobreza, questões relacionadas com a habitação, com os transportes, com a mobilidade, verdadeiramente, com todas as dimensões que têm que ver com a inclusão e com a criação de condições locais para a realização plena de adolescentes, jovens e famílias que, desde há muito tempo têm as suas vidas tomadas pelo consumo e pelo tráfico de droga", disse.

E, no Porto, "os toxicodependentes que estão hoje naquela zona da cidade, outrora estavam no Bairro do Aleixo".

"O Bairro do Aleixo foi demolido e os problemas não desaparecem. Como se vê, o problema reaparece noutros pontos da cidade", argumentou.

Em Évora, José Luís Carneiro reuniu-se com autarcas do Alentejo para debater a prevenção dos incêndios rurais e apresentar os fundos europeus disponíveis em matéria de Proteção Civil.

