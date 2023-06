"O Madem-G15 acompanha atentamente as especulações demagógicas sobre os resultados eleitorais, com o propósito único de abrir brechas à tensão política e pôr em causa um processo exemplarmente realizado pelas autoridades nacionais competentes, confirmado pelas missões de observação eleitoral internacional presentes no país", afirmou António Óscar Barbosa.

O coordenador de comunicação da diretoria de campanha do Madem-G15 falava na sede da candidatura, em Bissau, e reagia a declarações do líder da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva (PAI)--Terra Ranka, que disse hoje ter ganhado as legislativas de domingo com maioria absoluta.

"Essas declarações falaciosas e irresponsáveis de dirigentes políticos, que dão conta de certos resultados, são contrárias à determinação legal e, como tal, passíveis de serem judicialmente atacadas", considerou Óscar Barbosa.

O dirigente de comunicação de campanha do Madem-G15 salientou também que o partido "dispõe de dados" que "apontam para outras conclusões, que apenas não são divulgados, por reconhecer a quem de direito, a Comissão Nacional de Eleições [CNE], a competência exclusiva de divulgar os resultados eleitorais".

"[O] Madem-G15 enquanto entidade política responsável, que observa escrupulosamente a ordem jurídica, apela à calma e exorta a população, em geral, à serenidade necessária, que permita aos órgãos competentes, nomeadamente à CNE, proceder aos trabalhos de apuramento em estrito cumprimento do previsto na lei", frisou.

António Óscar Barbosa lembrou ainda que os "partidos políticos acordaram com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental um compromisso subscrito por todos e de conhecimento de todas as missões de observação eleitoral presentes no país, de que era da exclusiva competência e responsabilidade da CNE a divulgação dos resultados finais" das eleições legislativas.

Quase 900 mil eleitores guineenses foram chamados domingo às urnas para escolher entre os candidatos apresentados por 20 partidos e duas coligações os próximos 102 deputados do país.

A CNE deverá divulgar os resultados provisórios das eleições na quarta-feira.

