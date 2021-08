"A Madeira, a partir de hoje, começa a trabalhar nesse sentido", disse o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, no decurso de uma visita ao Centro de Vacinação do Funchal.

O governante explicou que o aparecimento de novas variantes do SARS-CoV-2, nomeadamente a variante Delta, alterou o plano inicial, que apontava a vacinação de 70% da população como forma de alcançar a imunidade de grupo.

"Sabemos que a nova meta será acima de 85%", afirmou.

Pedro Ramos sublinhou, no entanto, que a data de hoje deve "ficar no pensamento de todos os madeirenses" porque 70% da população -- mais de 175 mil pessoas -- já tem o esquema vacinal completo e 77,4% - mais de 194 mil -- tem o processo iniciado.

"É um dia para agradecer à população por ter aderido de forma massiva à vacinação", declarou, referindo que atualmente o processo decorre sem necessidade de agendamento prévio.

Até ao final deste mês, deverá também ficar concluída a vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos.

O secretário regional da Saúde explicou que o novo ano letivo está a ser preparado "com muito rigor", vincando que alunos e professores serão testados no regresso às aulas.

"É uma medida de segurança para continuarmos a monitorizar a evolução da pandemia na nossa região", declarou.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira regista 357 casos ativos de covid-19, num total de 11.029 confirmados desde março de 2020, e 75 mortos associados à doença.

Sete pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, duas delas em cuidados intensivos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.430.846 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.645 pessoas e foram contabilizados 1.020.546 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

DC // MCL

Lusa/Fim