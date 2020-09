"Hoje não há novos casos positivos a reportar, pelo que a região mantém total cumulativo de 171 casos confirmados de covid-19", anuncia o Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) no boletim epidemiológico diário divulgado no arquipélago.

No mesmo documento, a autoridade regional de saúde adianta que a Madeira tem "45 casos ativos, dos quais 30 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 15 são de transmissão local".

Também refere que estes casos positivos estão em isolamento, estando 22 pessoas numa unidade hoteleira dedicada e 23 em alojamento próprio.

O IASaude reporta ainda que existem "oito situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde", tendo sido efetuadas as análises laboratoriais e estando em curso as investigações epidemiológicas.

Outro aspeto mencionado no boletim é que o número dos doentes recuperados de covid-19 na região ascende agora a 126, o que representa que mais uma pessoa, em comparação com os dados de sexta-feira, ultrapassou a situação de infeção do novo coronavirus.

"Até ao dia 05 de setembro, foram contabilizados na Região Autónoma da Madeira 1.631 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", indica o mesma avaliação do IASaúde.

Este boletim epidemiológico recorda que "até à data, 17.867 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação móvel MadeiraSafe, sendo que 8.464 pessoas estão em vigilância ativa.

Relativamente à operação de rastreio montada nos aeroportos da Madeira, diz que foram efetuadas um total de 47.348 colheitas para teste à covid-19 até às 17:00 horas de hoje.

Quanto ao trabalho efetuado no laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM), aponta que foram "processadas 81.219 amostras para teste de PCR" até à data.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875.703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.838 pessoas das cerca de 60 mil confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

