Os casos hoje registados dizem respeito a seis importados (quatro da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um do Reino Unido e um do Brasil) e 134 de transmissão local "na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos".

A DRS adianta que a região regista hoje mais 41 casos recuperados contabilizando, assim, 1.692 recuperações; 23 óbitos associados à doença e 1.503 casos ativos, dos quais 127 são importados e 1.376 de transmissão local.

No que diz respeito ao isolamento, 67 pessoas encontram-se internadas, das quais 64 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A DRS destaca ainda haver 245 novas situações em estudo.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil realizou hoje 270 testes rápidos de antigénio no concelho de Santana aos docentes e pessoal não docente das cinco escolas do concelho, tendo todos dado negativos.

No âmbito deste rastreio aos profissionais da área da educação afetos aos onze concelhos da RAM foram efetuados, desde o dia 05 de janeiro, até à data, mais de 11 mil testes rápidos de antigénio.

A pandemia de covid-19 provocou mais de dois milhões de mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.543 pessoas dos 528.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

