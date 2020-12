"No dia 23 de dezembro, faleceu no domicílio um doente, de 64 anos, com covid-19", diz a nota distribuída pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, apresentando "sentidas condolências à família".

A primeira morte registada na Madeira associada à covid-19 aconteceu em 01 de novembro: tratou-se de uma mulher com 97 anos que estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Até hoje, todos os óbitos reportados na Madeira foram de pessoas com mais de 80 anos que se encontravam hospitalizadas, sendo esta a primeira a acontecer no próprio domicílio.

De acordo com os mais recentes dados, divulgados na terça-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira conta um total de 348 casos ativos de covid-19, sendo 110 importados e 238 de transmissão local.

Foram reportados até ao momento 931 doentes curados, do total de 1.289 casos confirmados no arquipélago.

Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, de terça-feira.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

