O boletim epidemiológico divulgado pela autoridade regional de saúde salienta que os novos casos são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", estando em curso as investigações epidemiológicas.

Também refere que, do total dos 1.630 casos ativos, 42 são importados e 1.588 são de transmissão local.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, encontram-se internadas 49 pessoas, estando 48 pessoas em unidades polivalentes e apenas uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

A DRS indica existirem outras 261 situações que estão hoje a ser avaliadas pelas autoridades de saúde devido a contactos com casos positivos notificados à Linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Todas estas pessoas estão em isolamento, estando 40 numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio.

Sobre a situação dos dois doentes que foram transferidos do território continental em 30 de janeiro para o hospital do Funchal, a nota refere que um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos e o outro numa unidade polivalente.

No que diz respeito à operação de vigilância ativa de contactos de casos positivos, a autoridade regional de saúde indica que 1.588 estão a ser acompanhadas nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, e outros 4.017 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O boletim epidemiológico menciona que, em matéria de realização de testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) para despiste de covid-19 realizados na região, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 159.439 colheitas.

"No total, até à data, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 290.988", lê-se no documento.

A DRS destaca que a Madeira também regista hoje mais 115 casos recuperados, contabilizando 4.646 doentes curados da covid-19.

O número de óbitos associados à covid-19 no arquipélago mantém-se nos 62.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.384.059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.183 pessoas dos 784.079 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

