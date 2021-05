"[...] Há a reportar 22 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na RAM [Região Autónoma da Madeira], pelo que a região passa a contabilizar 9.317 casos confirmados de covid-19", salienta em comunicado a DRS.

De acordo com a Direção Regional da Saúde, dos novos casos, um é importado de Espanha, outro da região de Lisboa e Vale do Tejo e 20 são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos".

Desde o início da pandemia, além de contabilizar mais nove mil casos de infeção, a Madeira conta ainda com 8.997 casos recuperados e 71 óbitos.

"Hoje há mais 16 casos recuperados a reportar", realça a DRS.

Em relação aos casos ativos, quatro pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, todas em unidades polivalentes, 10 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio.

Sobre vigilância ativa de contactos de casos positivos, a DRS indica que 771 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, enquanto 12.934 pessoas estão a ser acompanhadas com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, a Madeira registou nas últimas 24 horas 11 novos casos, somando um total de 9.538 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.014 pessoas dos 843.729 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

