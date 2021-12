Entre os novos positivos, sete foram importados e 104 são de transmissão local.

A região autónoma passa a contabilizar 15.199 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, já com 14.142 casos recuperados.

A Madeira sinaliza também um total de 120 óbitos associados à doença.

Em relação aos 937 os casos ativos, dos quais 47 são importados e 890 de transmissão local, a direção regional informa que 34 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, quatro delas nos cuidados intensivos, e 39 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 350 situações que se encontram hoje em apreciação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem do arquipélago.

A autoridade regional indica ainda que 384 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 25.186 viajantes estão monitorizados com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

Os dados da autoridade madeirense diferem dos apresentados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que atribui à região autónoma um óbito e 170 novos casos, num total de 16.209 reportados desde março de 2020.

A DGS reporta 113 óbitos associados à doença no arquipélago desde o início da pandemia.

As autoridades da Madeira e dos Açores divulgam diariamente os seus dados relativos à covid-19, que podem não coincidir com a informação do boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 5.311.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 269 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.687 pessoas e foram contabilizados 1.200.193 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

