"A disponibilização de meios humanos e técnicos foi manifestada no início da manhã do dia 14 de setembro na sequência de contacto estabelecido com o presidente da ANEPC", refere a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, em nota de imprensa.

A secretária esclarece que a disponibilização da força regional foi concretizada após avaliação das condições meteorológicas na Região Autónoma da Madeira, que se mantém com "risco reduzido de incêndios nos próximos dias".

"O Serviço Regional de Proteção Civil aguarda a eventual ativação por parte da ANEPC para desencadear todos os procedimentos logísticos inerentes à deslocação dos bombeiros para o continente português", lê-se no comunicado.

