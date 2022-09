Madeira e Açores consideram "despropositada" posição de ministro sobre tempo de serviço dos professores

Os governos da Madeira (PSD/CDS-PP) e dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) classificaram hoje como "despropositadas" as declarações do ministro da Educação, João Costa, sobre o processo de recuperação do tempo de serviço dos professores nas regiões autónomas.