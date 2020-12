Sobre os casos positivos reportados hoje, há a assinalar "15 casos (13 residentes e dois colaboradores) identificados no âmbito do rastreio de contactos em curso numa unidade de saúde prestadora de cuidados de longa duração, do setor privado, onde tinha sido ontem [sábado] identificado um caso positivo de covid-19", refere em comunicado.

A Direção Regional de Saúde especifica que 14 dos 49 novos casos são importados - sete provenientes do Reino Unido, quatro da região de Lisboa e Vale do Tejo, dois da República Checa e um da região Norte de Portugal - e 35 de transmissão local.

Há também a assinalar 14 recuperações, pelo que a região passa a contabilizar 1.008 casos recuperados, num total de 1.513 infeções confirmadas no arquipélago desde 16 de março, das quais 493 estão ativas.

A Madeira regista ainda 12 óbitos associados à doença.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 61 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 402 em alojamento próprio e 30 encontram-se internadas no Hospital Central do Funchal dr. Nélio Mendonça, quatro delas nos cuidados intensivos.

"No total, há 244 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos", refere a direção regional, apontando também que 2.185 pessoas estão em vigilância ativa e 26.653 monitorizados através da aplicação MadeiraSafe.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 138.212 colheitas para teste ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.556 pessoas dos 392.996 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DC // MCL

Lusa/Fim