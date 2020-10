"Hoje há 19 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 400 casos confirmados de covid-19" neste arquipélago, refere o boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE).

No mesmo documento, este instituto destaca que estes novos casos são "importados, sendo seis provenientes da Polónia, cinco do Reino Unido, quatro da França, três da Alemanha e um da República Checa".

A autoridade regional de saúde acrescenta existirem mais "21 novas situações que se encontram hoje em estudo", detetadas na operação de rastreio do aeroporto e cinco relacionadas com contactos de casos positivos", decorrendo as respetivas investigações epidemiológicas.

O IASAÚDE menciona que a região tem um total cumulativo de "144 casos ativos, dos quais 135 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e nove são de transmissão local".

No mesmo documento, enfatiza que, dos casos ativos reportados, 120 são pessoas que não têm residência na Madeira, existindo 24 residentes.

Ainda sobre as 144 pessoas com situação de infeção ativa, assegura que estão a cumprir quarentena, estando 74 pessoas em isolamento numa unidade hoteleira e outros 70 em alojamento próprio.

O IASAÚDE destaca existirem "cinco novos casos recuperados a reportar", totalizando 256 pessoas curadas.

"Até hoje [26 de outubro], foram contabilizadas na Madeira 1.860 notificações de casos suspeitos de covid-19 dos quais 1.460 não se confirmaram", aponta o IASAÚDE no mesmo boletim.

No documento enfatiza que "17.482 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe", das quais 7.930 destas estão em vigilância ativa".

Sobre a realização dos testes para despiste realizados na região, assinala que na operação de rastreio aos viajantes montada nos portos e aeroportos do arquipélago foram feitas 94.601 colheitas para teste à covid-19 até às 16:00 de hoje.

Quanto ao laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), processou 145.449 amostras, aponta.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.343 pessoas dos 121.133 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

