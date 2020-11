No boletim do IASAÚDE sobre a situação epidemiológica da covid-19 no arquipélago Madeira emitido hoje, é revelado que até ao dia 07 de novembro foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.978 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram.

"Hoje há 14 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 518 casos confirmados de covid-19 no território regional", revela, tratando-se de oito casos importados (quatro provenientes do Reino Unido, um da Polónia, um de França, um da Itália e um de Malta) e seis casos de transmissão local".

IASAÚDE indica que os seis casos de transmissão local confirmados hoje, dois estão associados a contactos com viajantes provenientes de fora da Madeira que testaram positivo após regresso à região de origem, e quatro são contactos próximos de um caso positivo recentemente identificado e que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde e permaneciam já em isolamento profilático.

O IASAÚDE salienta que "no contexto da investigação epidemiológica dos restantes casos positivos anteriormente identificados, testes de covi-19 estão em curso, sem que, até ao momento, tenham sido identificados outros casos positivos".

Este organismo adianta ainda que "hoje há mais nove casos recuperados a reportar".

A região passa a contabilizar 325 casos recuperados de covid-19, mantendo-se o registo de um óbito associado à covid-19 na região.

"São 192 os casos ativos, dos quais 149 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 43 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 130 são não-residentes e 62 são residentes na região", adianta.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 76 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 113 em alojamento próprio e três pessoas mantêm-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, diz o IASAÚDE, há 46 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 15 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 31 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24.

À data, 610 contactos de casos positivos estão em vigilância pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região. Relativamente a viajantes, 13.975 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Segundo o IASAÚDE, os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 15.510 chamadas, mais 88 chamadas nas últimas 24 horas.

No que diz respeito aos testes para despiste de covid-19 realizados na Madeira, o IASAÚDE informa que, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 103.242 colheitas para teste à covid -19 realizadas até às 17:30 de hoje.

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 158.624.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.848 pessoas dos 173.540 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EC // SF

Lusa/Fim