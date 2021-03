"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, de acordo com a alocação das vacinas à região", refere a autoridade de saúde.

A direção regional destaca o início da vacinação dos profissionais afetos à área da Educação, docentes e não docentes, no dia 19 de março, e sublinha a continuidade da vacinação das pessoas com mais de 80 anos, com primeiras e segundas doses.

"Até ao dia 21 de março, 82% das pessoas residentes na região com mais de 80 anos receberam a primeira dose da vacina e 49,2% destas têm a vacinação completa, mais concretamente 5.438 pessoas", esclarece.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19, que teve início em 31 de dezembro de 2020, estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 557 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, num total de 8.128 confirmados desde março de 2020, e 69 óbitos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.784 pessoas dos 817.778 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DC // ROC

Lusa/fim