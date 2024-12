"Vou nomear um primeiro-ministro nos próximos dias. Vou pedir a essa pessoa que crie um governo de interesse nacional. Esse primeiro-ministro irá formar um governo unido ao vosso serviço [do povo francês"], disse Emmanuel Macron, numa declaração ao país transmitida pela televisão.

Referiu ainda que a prioridade do próximo executivo será o Orçamento do Estado.

O chefe de Estado criticou a destituição do Governo de Michel Barnier (centro-direita), em funções há três meses, na quarta-feira, com os votos do bloco da esquerda e da extrema-direita (União Nacional).

"Os partidos escolheram o caos, a única agenda que une as esquerdas e direita radicais", declarou Macron, afirmando que os dois blocos se juntaram "numa frente anti-republicana".

Dirigindo-se aos franceses, disse: "Eles não querem construir. Não estão a pensar em vocês, nas vossas vidas. Só pensam nas presidenciais, para as precipitar, com cinismo e com desejo de caos".

Barnier apresentou hoje de manhã a sua demissão a Macron, que a aceitou e lhe pediu que continue a tratar dos assuntos correntes até que seja nomeado um substituto, segundo o Eliseu.

"Michel Barnier, em conjunto com os membros do governo, vai ocupar-se dos assuntos correntes até à nomeação de um novo governo", afirmou a Presidência francesa em comunicado.

