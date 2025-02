O chefe de Estado francês chegou ao Palácio de São Bento já depois das 16:15, mais de uma hora depois do que estava previsto, após ter estado com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na residência oficial.

Emmanuel Macron, que iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias a Portugal, foi recebido na Assembleia da República com uma cerimónia solene de boas-vindas e honras de Estado.

A chuva que marcou o dia continuou a cair enquanto Macron e José Pedro Aguiar-Branco receberam as honras militares e ouviram os hinos de França e Portugal, momento durante o qual partilharam o mesmo guarda-chuva, que seguraram cada um com uma mão.

No salão nobre, primeiro ponto de paragem na Assembleia da República, decorreu a sessão de cumprimentos, na qual participaram os vice-presidentes e secretários da Mesa da Assembleia da República, os líderes parlamentares e a deputada única do PAN, além dos presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, da Comissão de Assuntos Europeus, e do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal--França.

O único líder parlamentar que não compareceu à sessão de cumprimentos foi o do Chega, Pedro Pinto.

Depois de o Presidente francês ter cumprimentado os deputados portugueses, o presidente do parlamento português saudou a delegação francesa que acompanha o chefe de Estado na visita a Portugal, que vai passar pelas cidades de Lisboa e Porto.

Emmanuel Macron assinou de seguida o livro de honra da Assembleia da República, onde escreveu: "Feliz por ter estado ao vosso lado com o intuito de celebrar, neste lugar emblemático da democracia portuguesa, a amizade entre França e Portugal e o nosso apego comum à nossa Europa".

O Presidente francês despediu-se "com amizade".

Após um encontro privado no gabinete de Aguiar-Branco, de cerca de 15 minutos, as duas figuras do Estado português e francês dirigiram-se à sala de visitas da presidência, para um momento de conversações entre as duas delegações, que também decorreu à porta fechada.

Depois, Macron e Aguiar-Branco deslocaram-se à sala das sessões para tirar a fotografia oficial, primeiro apenas os dois, e depois com os representantes dos partidos portugueses e a comitiva francesa.

Nos ecrãs, surgiam as bandeiras portuguesa e francesa. Nas bancadas onde habitualmente se sentam os deputados, estavam vários jornalistas dos dois países para captar o momento. Na última fila, esteve sentado também o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Sérgio Sousa Pinto.

Ainda antes de deixar o parlamento português, o Presidente francês falou brevemente aos jornalistas, o que não estava previsto.

A passagem de Macron pela Assembleia da República durou pouco mais de uma hora e obrigou ao atraso da sessão plenária, que estava previsto começar às 16h30.

Depois de tirada a foto oficial e as comitivas terem saído da sala das sessões, com o cumprimento do chefe de Estado francês aos jornalistas na bancada da imprensa, o espaço foi rearranjado, e os funcionários voltaram a colocar a mesa no centro do plenário, bem como várias cadeiras nos lugares dos deputados.

Inicialmente esteve prevista a realização de uma sessão solene no parlamento português, com as presenças do Presidente da República e do primeiro-ministro, na qual Emmanuel Macron discursaria, mas acabou por não se realizar, tendo sido substituída por uma cerimónia de boas-vindas.

