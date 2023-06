"Pedimos a ambas as partes que organizem novas eleições nestes quatro municípios, o mais rapidamente possível", com um "compromisso do Kosovo" e "uma participação nestas eleições de forma clara por parte do lado sérvio", disse Macron, após uma reunião quadripartida com os presidentes sérvio e kosovar em Chisinau, na Moldova, à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia que hoje decorreu naquele país.

A Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, disse pouco depois que estava "disponível para considerar" a proposta feita pela França e pela Alemanha.

A União Europeia (UE) também prometeu reunir ministros de ambos os países para tentar encontrar uma solução para este problema.

O chefe de Estado francês criticou ainda "a lamentável organização de eleições quando não foram dadas as garantias de um desfecho adequado", bem como a eleição de "quatro autarcas com menos de 5% dos eleitores, o que obviamente não é condição de legitimidade".

Pelo quarto dia consecutivo, dezenas de manifestantes sérvios concentraram-se hoje diante das câmaras de três municípios do norte do Kosovo para exigir a saída dos presidentes de câmara albaneses, cuja autoridade não reconhecem, e da polícia kosovar.

Os protestos decorrem em Zvecan, Leposavic e Zubin Potok, em frente às instalações municipais, onde os soldados da missão de paz da NATO no Kosovo (KFOR) colocaram barreiras metálicas e arame farpado.

A situação é de uma calma aparente, após os violentos confrontos de segunda-feira entre manifestantes a as forças de segurança em Zvecan, que fizeram cerca de 80 feridos, 30 soldados da KFOR e 50 manifestantes sérvio-kosovares.

Segundo os meios de comunicação social locais, a KFOR reforçou a presença em vários pontos de Zvecan a pedido dos sérvios, que receiam incidentes com a polícia kosovar.

Os líderes políticos da comunidade sérvia apelaram aos manifestantes para que protestem pacificamente e não entrem em conflito com a KFOR.

O primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, rejeita a possibilidade de afastar os presidentes de câmara eleitos destes municípios, apesar dos apelos dos Estados Unidos para que esses autarcas trabalhem fora dos edifícios oficiais e para que a polícia especial seja retirada da área para reduzir as tensões.

Entretanto, no setor sul (albanês) da cidade de Mitrovica, a polícia kosovar pediu aos cidadãos que ignorassem o apelo nas redes sociais para uma marcha de protesto em direção ao norte da cidade, onde vivem os sérvios.

O Kosovo, uma antiga província sérvia povoada por uma grande maioria de albaneses, proclamou a independência em 2008, decisão que a Sérvia não reconhece.

Os dois países estão a negociar a normalização das relações sob os auspícios da UE e com o apoio dos Estados Unidos.

