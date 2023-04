"Sei que posso contar convosco para trazer a Rússia de volta à razão e sentar todas as partes na mesa de negociações", disse Macron a Xi, num encontro no Grande Palácio do Povo, junto à Praça Tiananmen, em Pequim.

Macron está a realizar uma visita de três dias à China, visando abordar as relações económicas bilaterais e a guerra na Ucrânia.

JPI //APN

Lusa/Fim