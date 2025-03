"A França cumprirá os seus compromissos", garantiu Emmanuel Macron, depois de se reunir com Volodymyr Zelensky por uma hora e meia no Palácio do Eliseu, acrescentando que "a Ucrânia está a travar uma batalha que ultrapassa as suas fronteiras".

Por essa razão, "a França está a enviar uma mensagem clara e inequívoca de apoio a toda a nação ucraniana" perante a agressividade da Rússia que "tem um impacto muito direto na segurança na Europa", disse o Presidente francês.

"Os ataques russos têm de parar", afirmou Macron, que considera que os últimos dias foram uma "fase decisiva" no conflito e que "o objetivo continua a ser uma paz duradoura".

MYCO // EJ

Lusa/Fim